Клімкін отримав гарантію держсекретаря США, що жодних "обмінів" України не буде (відео)

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам за результатами зустрічі з Держсекретарем. Відео спілкування розміщене "Голосом Америки" у Twitter.

Читайте такожТіллерсон запевнив Клімкіна в підтримці України в боротьбі з агресією РФ

Глава МЗС України сказав, що на зустрічі з Тіллерсоном йшла мова про те, "яким чином Україна та США будуть взаємодіяти разом у найближчому майбутньому в сфері нашої протидії російській агресії".

"І також хочу окремо сказати, що теж дуже чітко прозвучала теза, що не може бути аж ніяким чином ніяких формальних, неформальних, фантастичних, міфологічних розмінів, тобто питання України ніяким чином не буде вирішуватись в контексті з іншими питаннями. Питання України є фундаментально важливим для Сполучених Штатів", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп обіцяв побудувати кращі відносини з Росією, ніж це робив його попередник Барак Обама. Крім того, він висловлювався за скасування санкцій, запроваджених адміністрацією Обами у разі, якщо Кремль допоможе США у боротьбі з терористами.

Також Трамп заявляв про намір спробувати укласти угоду з РФ про суттєве скорочення ядерної зброї в обмін на скасування санкцій.