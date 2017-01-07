Трамп: "При моєму президентстві Росія буде поважати США більше, ніж зараз"

Про це сам Трамп написав у Twitter.

"Мати хороші відносини з Росією - це хороша річ, а не погана. Тільки "тупі" люди або дурні думають, що це погано!", - написав Трамп.

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"У нас і без того є достатньо проблем у світі. При мені, як президентові, Росія буде поважати нас набагато більше, ніж зараз, - продовжив він. - І обидві країни, можливо, будуть працювати разом для вирішення деяких із багатьох великих і нагальних світових проблем і питань".

Раніше Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак у США. Раніше Трамп назвав «політичним полюванням на відьом» значну увагу, яку приділяють останнім часом кібератакам Росії на США, зокрема, хакерським нападам з метою втрутитися в американські вибори.