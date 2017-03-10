Екс-президент України розповів, що буде з режимом Путіна

Виходячи з процесів, які відбуваються в Росії та Україні, кардинальні зміни можуть статися за один день, розповів в інтерв'ю Обозревателю екс-президент України Леонід Кравчук.

Читайте також"Без честі й совісті": Кравчук охарактеризував Захарченка та йому подібних терористів

"Запам'ятайте мої слова, коли в рух приходить народ, то за один день все може помінятися. Ось, будь ласка, був Радянський Союз, 8 грудня 1991 року його не стало. Так і тут, "велика Росія" - це блеф, вона велика за силою і дуже слабка за своєю економікою. Коли проти Росії прийняли санкції, вона почала сипатися і голодом, й відсутністю товарів, і зарплатами", — заявив він.

За словами політика, все стане іншим, відновляться кордони, життя піде по-новому. Але потрібно розуміти, продовжив Кравчук, що такі глобальні речі, як зміна кордонів, не вирішується за один день, потрібно набратися терпіння.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін вирішив зробити два суб'єкти федерації на захоплених бойовиками територіях східної України, а після їхнього формування "заштовхати назад" в Україну.