Путін вирішив "заштовхати назад" в Україну Донецьк та Луганськ - експерт (відео)

Володимир Путін вирішив зробити два суб'єкти федерації на захоплених бойовиками територіях східної України, а після їхнього формування "заштовхати назад" в Україну, розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Апострофу".

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Він звернув увагу, що перший крок Кремль вже зробив – визнав "паспорти" "ДНР" і "ЛНР". Експерт наголосив, що на відміну від інших окупованих невизнаних територій, там видавалися не російські документи, а місцеві. Таким чином Кремль намагається легалізувати документообіг сепаратистів Донбасу, створюючи під нього правову базу.

"Місцеві органи влади вже сформовані, їх треба легалізувати. Швидше за все, будуть проведені якісь там псевдовибори", - говорить Жданов. Не залишив без уваги експерт і питання "армії" бойовиків: "Російські війська поміняють шеврони на "ДНР" і "ЛНР" і скажуть: ось перший, другий армійський корпуси".

Далі Жданов відзначив питання так званої "націоналізації" підприємств на захопленому бойовиками Донбасі. На його думку, так Кремль намагається створити подобу економіки.

"Коли вони сформують ці два суб'єкти, саме два, "Новоросії" не буде,вони скажуть: хлопці, ваша територія, ваші люди? – забирайте", - прогнозує Жданов.

При цьому експерт пояснив необхідність для Кремля створити саме два суб'єкти федерації: "Навіть якщо Україна не захоче змінювати Конституцію і давати їм особливий статус, особливі права в голосі, формуючи федерацію, федерація йде більшістю голосів". Так утворюється ситуація, в якій два голоси кремлівських суб'єктів будуть вирішальними проти одного голосу України.

Раніше радник президента України Юрій Бірюков припустив, що війна на Донбасі триватиме ще півтора-два роки.