У Кремлі "Мінськ-2" назвали єдиним документом для врегулювання ситуації на Донбасі
У Кремлі вважають Мінськ-2 єдиним документом для врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Мінськ, Мінські домовленості залишаються єдиним підписаним текстом, який є дорожньою картою в рамках цього внутрішньоукраїнського врегулювання. Змін тут немає», - сказав Пєсков, коментуючи заяву представника політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольги Айвазовської.
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При цьому він зазначив, що не ознайомлений з даною заявою.
Раніше Айвазовська в ефірі "5 каналу" заявила, що завдяки позиції української сторони питання проведення виборів в ОРДЛО знято з порядку денного переговорів у Мінську. "Сьогодні ОРДЛО і Російська Федерація борються за одне питання - це формула Штайнмаєра", - сказала вона.