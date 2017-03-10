Питання проведення виборів в "ЛНР" і "ДНР" зняте з порядку денного у Мінську - Айвазовська

"Насправді, перемовний процес інколи набагато складніший у плані перемоги чи зради, ніж здається. Тому що з порядку денного, в тому числі завдяки перемовинам і позиції української сторони, знято питання виборів, знято питання конституційних змін", – цитує Айвазовську 5 канал.

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Вона наголосила: "Сьогодні ОРДЛО і Російська Федерація бореться за одне питання – це формула Штайнмайєра. Тому що якраз виходячи з цієї позиції, що у вересні закінчується юрисдикція прийнятого закону про особливість місцевого самоврядування, і нам потрібно мінімізувати внутрішню дискусію політичного беззмістовного характеру і розуміти, що все набагато складніше, бути мудрішими в цих питаннях".

Нагадаємо, українська сторона відстоюватиме позицію щодо проведення виборів на Донбасі лише після виведення російських військ.

«У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла у нас з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного й беззаперечного прогресу в їх безпековій частині», - заявляв президент Петро Порошенко.