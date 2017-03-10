Кабмін схвалив рішення про підписання угоди з Туреччиною про поїздки за ID-картками

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

"Це новаторська угода, яка передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати та виїжджати, перебувати протягом 90 днів на території країн угоди без звичайних паспортів, а за ID-картками, які носять електронний носій інформації... Це буде першою угодою такого характеру в історії України", - сказав представник Міністерства закордонних справ.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що наступного тижня перебуватиме з робочим візитом в Туреччині. За його словами, в цей час має бути підписаний спільний документ, який дасть можливість громадянам України за ID-картками подорожувати до Туреччини.