Грицак допустив можливість відкриття справи проти Савченко через її поїздку в "ДНР"

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Була на допиті один раз. Прийшовши черговий раз на допит – кілька днів тому, вона в черговий раз давала свідчення… Була інформація, що вона брала участь у стрільбах на території «ДНР». Вона сказала, що це неправда. Вона була допитана», - сказав він.

На запитання, чи можливе відкриття кримінального провадження проти народного депутата, Грицак відповів: «Слідчі збирають матеріали. Якщо цих матеріалів буде достатньо для того, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти у встановлений законом спосіб. З цього приводу, я не можу впливати на рішення слідчих».

Голова СБУ також наголосив на тому, що ніякої спецоперації під час поїздки Савченко на тимчасово окуповані території Донбасу не було.

Читайте такожСавченко: не думайте, що я не збираюся коли-небудь приїхати до українського Криму (відео)

«Вона цю поїздку не узгоджувала ні з ким з органів державної влади, у тому числі з керівництвом спецслужби. Я скажу більше. Я не можу схвально поставитись до перебування на цій території. Я уявляю, якби хтось з наших бійців АТО поїхав туди – хлопці з «Альфи» або з добробатів – їх би на шматки порізали там і залишили. Я ніколи не повірю, що, перебуваючи там, це відбулось без благословення різного роду кураторів, у тому числі з території нашого східного сусіда – з Москви», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх і передати посилки від родичів.

Своєю чергою керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що СБУ попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки до Донецька.