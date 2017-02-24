Савченко пояснила свою поїздку до "ДНР"

Вона на своїй сторінці у Facebook попросила всю Україну підтримати її, як тоді, коли вона була в полоні.

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"Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову Мінського процесу до фіналу", - йдеться у повідомленні Савченко.

"Мені дуже не легко, але я борюсь!" - написала нардеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан та депутат Верховної ради України Надія Савченко прибули у "ДНР" нібито відвідувати військовополонених.