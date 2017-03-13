Журналіст назвав дату, коли ЄС продовжить санкції за загрозу суверенітету України

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Читайте такожУ Держдепі США підтвердили позицію щодо збереження санкції стосовно Росії

"Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки й щодо замороження активів на 6 місяців проти 150 осіб та 37 організацій, що загрожують суверенітету України", - йдеться у його повідомленні.

EU will today extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2017

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді заморожування активів в відношенні екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.