Журналіст назвав дату, коли ЄС продовжить санкції за загрозу суверенітету України

09:54, 13 березня 2017
Політика
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Європейський союз у понеділок, 13 березня, продовжить санкції проти 150 осіб та 37 організацій за загрозу територіальній цілісності України.

ЄС 13 березня продовжить санкції за загрозу територіальній цілісності України / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки й щодо замороження активів на 6 місяців проти 150 осіб та 37 організацій, що загрожують суверенітету України", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді заморожування активів в відношенні екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.

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Теги: #Україна#санкції