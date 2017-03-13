Екс-президент пояснив, чим обернеться ідея відгородитися від Донбасу стіною

Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував досить популярну теорію, що Україні слід відгородитися від окупованих територій стіною.

"Ви знаєте, десь два роки тому я виступив зі схожою ідеєю: нам потрібно обмежити наші відносини з тими територіями, тому що вони будуть для нас вічною "раковою пухлиною". При цьому посилався на Олеся Гончара", - розповів він в інтерв'ю Обозревателю.

Але зараз, за словами екс-президента України, світ настільки динамічно змінюється, що відгородитися стіною – це значить віддати назавжди.

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Наразі, зазначив Кравчук, змінюється ідеологія, змінюється база зовнішніх відносин між державами. І в цих умовах він спостерігає процес неминучого зміцнення України.

"Десь ми очищаємося, десь набираємо. Іноді президент говорить те, що можна підтримати, так само й Гройсман. Тобто люди починають формулювати свої політичні формули й пошуки нових напрямків у політиці, беручи на озброєння іншу філософію – зміцнення нашої внутрішньої сили. Тому я думаю, що з часом Донбас примкне до України. Точно так само і Крим", - наголосив політик.

Раніше Кравчук заявляв, що падіння чинного режиму в Росії може початися раптово й в один день, тому Україні слід запастися терпінням.