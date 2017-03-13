Главі МЗС Люксембургу масштабні руйнування в Широкиному нагадали іракський Мосул

Глава Міністерства закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн масштабні руйнування у селищі Широкине Донецької області нагадали іракський Мосул.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Асельборн разом з міністром іноземних справ України Павлом Клімкіним та головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським відвідали Широкине.

У Міноборони зазначили, що представник країни Європейського Союзу на власні очі побачив масштаби руйнування у цьому населеному пункту. Зазначається, що глава МЗС Люксембургу заявив журналістам, що був вражений побаченим. "Щось подібне я спостерігав тільки в місті Мосул у Іраку, коли наприкінці минулого року побував там", - зауважив він.

Також Асельборн підкреслив, що Євросоюз буде і надалі підтримувати Україну і продовжувати надавати їй матеріальну допомогу. Зокрема, він повідомив, що «привіз із собою 500 тисяч євро, які будуть передані міжнародній організації Червоний Хрест, для надання допомоги населенню у більш постраждалих районах Донбасу».

У Міноборони зауважили, що Широкине залишається гарячою точкою на мапі АТО. Щодня ворог обстрілює цей населений пункт з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами.