В СЦКК назвали найгарячішу точку в зоні АТО за підсумками тижня

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на своїй сторінці у Facebook з посиланням на дані Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

У повідомленні констатується, що ситуація у зоні проведення АТО залишається складною. На Донбасі бойовики НЗФ продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи по силах АТО озброєння, яке мало бути відведено на встановлені відстані.

За тиждень, що минає, починаючи з 4 березня і по теперішній час з непідконтрольних українській владі території окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДО/ОРЛО) бойовики 189 разів застосовували по підрозділах ЗСУ важке озброєння.

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За даними офіцерів-спостерігачів української сторони СЦКК, які знаходяться у безпосередній близькості від лінії зіткнення сторін, впродовж тижня бойовики НЗФ випустили у бік сил АТО 69 снарядів із танка, 89 – із артилерійських систем калібра 122 мм, 227 мін із мінометів калібра 120 мм та 875 мін із 82 мм мінометів.

Впродовж минулого тижня найгарячішою точкою у зоні АТО залишалася Авдіївка та її східні околиці. Із різних напрямків з окупованих територій ОРДО бойовики 13 разів обстріляли тут українських бійців із танка, випустивши при цьому більш як 60 снарядів, 10 разів НЗФ вели вогонь із 122 мм артилерійських систем (понад 80 снарядів), 23 рази (164 міни) обстріляли із міномета калібра 120мм та 66 разів (339 мін) – із 82 мм міномета.

Також заборонену Мінськими угодами зброю бойовики НЗФ активно застосовували по силах АТО неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Пісків, Невельського, Луганського, Зайцевого та Широкіне.