Янукович буде заочно засуджений з огляду на його відсутність в суді - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"У разі, якщо захист і сам Янукович хочуть перейти від заочного засідання до очного, він має прибути в Україну. Крапка. Якщо він не приїде, - він буде заочно засуджений в Україні", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня Генеральна прокуратура України передала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

За словами Луценка, «ця подія, як на мене, є знаковою. Не тільки тому, що це перший процес над президентом України. Це вперше суд розгляне справу глави держави, обраного громадою, за державну зраду".

Генпрокурор зазначив, що Янукович під час заочного засудження матиме всі процесуальні права, передбачені українським законодавством.