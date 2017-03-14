Звинувачення про державну зраду Януковича передано в суд - Луценко

Генеральна прокуратура передала в суд справу колишнього Президента України Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді. Про це на брифінгу 14 березня повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Сьогодні, як ми і обіцяли, представники Генеральної прокуратури України, а саме Військової прокуратури України, передали справу Януковича до суду. Ця подія, як на мене, є безпрецедентною не тільки тому, що це перший процес над президентом Української держави. Я вважаю цю подію надзвичайно важливою тому, що це вперше суд Української держави розгляне звинувачення у державній зраді лідера, якого обрала нація. І суд винесе свій вердикт. Не через 50, не через 100, не через 300 років після зради, а буквально по гарячих слідах», зазначив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка Генпрокуратура України зібрала всі необхідні докази, аби висунути звинувачення і обґрунтувати підозру у державній зраді Віктору Федоровичу Януковичу. «Ми зібрали достатні докази цієї ганебної зради, які має вивчити і оцінити наш суд. Звертаю увагу, у нас все відбувається згідно європейських цивілізованих стандартів. Провину буде доведено у відкритому, змагальному, прозорому судовому процесі», сказав він. «Ми як сторона обвинувачення будемо робити все, щоб цей процес саме таким і був і завершився результативно. Щоб закон і справедливість відчула все України. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли: Генеральна прокуратура України чи не вперше на такій висоті виступає адвокатом держави і народу. Ми будемо відстоювати в суді наші спільні національні і державні інтереси».

Як повідомив Луценко, Віктору Януковичу висунуто звинувачення за статтею 111 КК України ч.1, у державній зраді – діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме: наданні іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Окрім того, ГПУ обвинувачує Януковича за статтями 27 ч.5 та 110 ч.3 КК України (посібництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків), та ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 КК України (посібництво у веденні агресивної війни).