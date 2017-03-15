Туреччина розкритикувала ЄС у відповідь на заклики до деескалації

01:11, 15 березня 2017
Політика
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В Анкарі відкинули заклики Брюсселя до поміркованості та виваженості. 

В Анкарі відкинули заклики ЄС до поміркованості / фото: УНІАН

Як передає Deutsche Welle, у заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ Туреччини у вівторок, 14 березня, їх названо "такими, що не мають жодної цінності". У заяві зазначається, що Європейський Союз недвозначно став на бік Нідерландів у суперечці з Туреччиною, коли, на думку турецьких дипломатів, саме Нідерланди "порушили права людини та європейські цінності".

Крім того, за твердженням Анкари, ЄС замість того, щоб врегулювати ситуацію, лише підігріває "екстремізм, ксенофобію і антитурецькі настрої". Самі ці заклики спрямовані не до тих сторін, які, як вважають у МЗС Туреччини, несуть відповідальність за ситуацію, що склалася. "Наші партнери з ЄС лише вибірково застосовують демократичні цінності, основні права та свободи, - зазначається в заяві. - Через наведені причини недалекоглядна заява ЄС не має для нас жодної цінності".

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Раніше єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів із розширення ЄС Йоганнес Ган та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні закликали Туреччину до деескалації напруженості у відносинах цієї країни з Нідерландами. Заява також містила заклик до Анкари "відмовитися від перебільшених висловлювань і дій, які загрожують погіршенням ситуації". Ган та Могеріні також нагадали Анкарі про зобов'язання Туреччини як кандидатки на вступ до ЄС та члена Ради Європи.

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На тлі скасування виступів турецьких міністрів у Нідерландах та Німеччині турецькі високопосадовці закидали представникам цих країн "методи часів нацизму" та "фашизм".

Канцлерка Анґела Меркель назвала такі слова на адресу Нідерландів "неприйнятними".

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Теги: #Туреччина#Нідерланди#конфлікт