Меркель підтримала Нідерланди в суперечці з Туреччиною

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель стала на бік Нідерландів у дипломатичному конфлікті країни з Туреччиною, як повідомляє DW.

У понеділок, 13 березня, вона різко розкритикувала слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що нідердландці є "нащадками нацистів". "З огляду на те, наскільки Нідерланди постраждали від націонал-соціалізму, це є абсолютно неприйнятним. І тому Нідерланди мають мою повну підтримку і солідарність", - цитує Меркель інформагенція dpa.

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Турецькі посадовці неодноразово впродовж останніх днів звинувачували європейські держави у "методах часів нацизму" та "фашизмі". Зокрема, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Нідерланди є "столицею фашизму". 11 березня його літаку не дозволили здійснити посадку в Роттердамі. У цьому ж місті поліція Нідерландів не дозволила провести зустріч у консульстві Туреччини міністерці у справах сім'ї.

Єврокомісія закликала Анкару до стриманості та деескалації конфлікту.