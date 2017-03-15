Фріз відповіла Гризлову на заяву про транспортну блокаду ОРДЛО

Заява представника РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова щодо нібито порушення Мінських угод через рішення Порошенка припинити транспортне сполучення з ОРДЛО є безпідставною та провокаційною.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Ірина Фріз.

Вона наголосила, що рішення про припинення транспортного сполучення з ОРДЛО стало в тому числі реакцією на захоплення українських підприємств на окупованій території, що сплачували податки до бюджету України.

"Таким чином, після цього випадку дії України із закриття транспортного сполучення не можуть вважатися порушенням Мінських угод, оскільки є дзеркальною відповіддю на дії самопроголошеного маріонеткового керівництва неконтрольованих територій Донбасу, що вже самі по собі є порушенням Мінських угод", - наголосила Фріз.

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Крім того, за словами нардепа, Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт.

"Відповідно, всі заяви Гризлова з цього приводу є такими, що викривляють зміст Мінських угод, ігнорують необхідність забезпечення перших пунктів домовленостей для подальшої реалізації українського плану з мирного врегулювання", - заявила політик.

Також вона назвала заяву Гризлова черговим сигналом міжнародній спільноті про маніпуляції та деструктивний внесок Російської Федерації у процес реалізації Мінських домовленостей, гальмуванням та спробою перекласти відповідальність на Україну.

"Такі дії РФ мають отримати засудження та відповідну реакцію у вигляді продовження та посилення санкційного тиску", - підсумувала Фріз.

Раніше Гризлов заявив, що поширена сьогодні заява президента Петра Порошенка на засіданні РНБО, що передбачає припинення транспортного сполучення з "ЛНР" і "ДНР", "прямо суперечить Мінським угодам".