У Росії відреагували на рішення України про транспортну блокаду з ОРДЛО

14:54, 15 березня 2017
Політика
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У Росії знову "заспівали" про "порушення "Мінська".

У РФ заявили, що рішення про транспортній блокаді ОРДЛО порушує

У Росії вважають, що рішення президента України Петра Порошенка припинити транспортне сполучення з ОРДЛО суперечить Мінським угодам.

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"Поширена сьогодні заяву президента Петра Порошенка на засіданні РНБО, що передбачає припинення транспортного сполучення з "ЛНР" і "ДНР", прямо суперечить Мінським угодам", - заявив ТАСС представник РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки й оборони України сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вантажні перевезення через лінію зіткнення в зоні АТО перекриті.

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Теги: #Донбас#Росія#транспорт#блокада