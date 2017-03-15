У Росії відреагували на рішення України про транспортну блокаду з ОРДЛО

У Росії вважають, що рішення президента України Петра Порошенка припинити транспортне сполучення з ОРДЛО суперечить Мінським угодам.

Читайте такожАваков пояснив, які вантажі можна перевозити до ОРДЛО

"Поширена сьогодні заяву президента Петра Порошенка на засіданні РНБО, що передбачає припинення транспортного сполучення з "ЛНР" і "ДНР", прямо суперечить Мінським угодам", - заявив ТАСС представник РФ у контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки й оборони України сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вантажні перевезення через лінію зіткнення в зоні АТО перекриті.