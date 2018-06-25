Ющенко з Лукашенком знайшли дещо спільне (фоторепортаж)

Ющенко з Лукашенком знайшли дещо спільне (фоторепортаж)

13:45, 21 січня 2009
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Найближчий союзник РФ поїхав вести задушевні розмови з неприємним для Кремля Ющенком. Говорили про постачання електроенергії в Білорусь, газову війну і навіть про спільне просування в ЄС...

20 січня у Чернігові відбулася зустріч президентів України та Білорусі. Найближчий союзник Росії (формально) поїхав вести задушевні розмови з неприємним для Кремля Ющенком. Говорили про газову війну Росії з Україною та Європою, постачання української електроенергії в Білорусь і навіть про спільне просування в Європу.

 

Оксана Охрімчук

Фото Володимира Гонтара/УНІАН

Думки експертів про те, чому і як Ющенко та Лукашенко знайшли взаєморозуміння, і яким досвідом могли поділитися один з одним, читайте тут

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