Ющенко з Лукашенком знайшли дещо спільне (фоторепортаж)

20 січня у Чернігові відбулася зустріч президентів України та Білорусі. Найближчий союзник Росії (формально) поїхав вести задушевні розмови з неприємним для Кремля Ющенком. Говорили про газову війну Росії з Україною та Європою, постачання української електроенергії в Білорусь і навіть про спільне просування в Європу.

Оксана Охрімчук

Фото Володимира Гонтара/УНІАН

Думки експертів про те, чому і як Ющенко та Лукашенко знайшли взаєморозуміння, і яким досвідом могли поділитися один з одним, читайте тут