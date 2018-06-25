Ющенко з Лукашенком знайшли дещо спільне (фоторепортаж)
Найближчий союзник РФ поїхав вести задушевні розмови з неприємним для Кремля Ющенком. Говорили про постачання електроенергії в Білорусь, газову війну і навіть про спільне просування в ЄС...
20 січня у Чернігові відбулася зустріч президентів України та Білорусі. Найближчий союзник Росії (формально) поїхав вести задушевні розмови з неприємним для Кремля Ющенком. Говорили про газову війну Росії з Україною та Європою, постачання української електроенергії в Білорусь і навіть про спільне просування в Європу.
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Оксана Охрімчук
Фото Володимира Гонтара/УНІАН
Думки експертів про те, чому і як Ющенко та Лукашенко знайшли взаєморозуміння, і яким досвідом могли поділитися один з одним, читайте тут
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