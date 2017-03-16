"Кримська весна": у Росії озвучили "причини" окупації півострова

"Сьогодні незвичайний день, у ці березневі дні ми святкуємо третю річницю (події) у сучасній історії нашої країни – Росії, яка отримала романтичну, поетичну назву "кримська весна", - передає слова офіційного речника МЗС Росії Марії Захарової власний кореспондент УНІАН.

"Входження півострова до складу РФ стало законною формою реалізації права кримчан на самовизначення", - заявила Захарова.

Читайте такожУ Кремлі виключили можливість проведення повторного референдуму в окупованому Криму

На її думку, "все це відбувалося на тлі "терору" і "залякування" політичних опонентів і цілих регіонів України.

Як сказала Захарова, 17 березня 2014 року Крим став "незалежною суверенною державою", а 18 березня він увійшов до складу РФ. На її думку, "життя підтвердило правомірність" такого рішення.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму й запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.