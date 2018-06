Британія нагадала Росії, кому належить Крим (інфографіка)

У третю річницю так званого референдуму в Криму МЗС Британії нагадало Росії про незаконність анексії.

Про це зовнішньополітичне відомство Великобританії написало на своїй сторінці у Twitter.

"Через 3 роки після анексії Криму Росією Велика Британія залишається непохитною: Крим – це Україна, він має бути повернутий", – йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

