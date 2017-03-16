У САП підтвердили: дружина Насірова внесла за нього заставу у 100 мільйонів

Дружина відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесла за нього заставу у розмірі 100 млн гривень.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

"Сьогодні дружина Романа Насірова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), внесла грошову заставу визначену ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року в розмірі 100 млн грн на спеціальний рахунок Солом'янського районного суду", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що, згідно з ухвалою суду, Насіров має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; носити електронний засіб контролю, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Також він повинен здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

«У разі невиконання підозрюваним вищезазначених обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прокурори САП «сподіваються, що в органах Національної поліції не забракне електронних засобів контролю для підозрюваного, та вони будуть невідкладно застосовані одразу ж після виходу Романа Насірова за межі СІЗО».

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопосадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.