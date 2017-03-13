Суд відмовився збільшувати розмір застави Насірову до 2 мільярдів

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт колишнього голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів сьогодні, передаеє кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко подав законопроект про позбавлення громадянства власників іноземних паспортів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на запобіжний захід Насірову. 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. САП в апеляційному порядку вимагає збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

Насирова підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що посадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.