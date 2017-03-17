Сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради (наживо)

Сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочнеться урочисте засідання о 12.30.

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Перед цим з 10.00 до 11.00 традиційно відбудеться Година запитань до уряду, потім - оголошення депутатських запитів та виступи парламентаріїв з різних питань.

Інших питань сьогоднішнім порядком денним не передбачено.