Сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради (наживо)

10:14, 17 березня 2017
Політика
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Засідання ВР розпочнеться із питань до уряду, а о 12.30 відбудеться урочисте засідання.

Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі було лише близько 20 депутатів / Фото УНИАН

Сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочнеться урочисте засідання о 12.30.

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Перед цим з 10.00 до 11.00 традиційно відбудеться Година запитань до уряду, потім - оголошення депутатських запитів та виступи парламентаріїв з різних питань.

Інших питань сьогоднішнім порядком денним не передбачено.

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Теги: #Верховна Рада