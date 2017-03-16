Рада відмовилася розглядати питання призначення аудитора НАБУ

Верховна Рада відмовилася розглядати сьогодні питання щодо призначення аудитора НАБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за розгляд питання про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України проголосувало лише 205 (при необхідних щонайменше 226 - УНІАН) із 342 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим відбулася словесна перепалка між головою ВР Андрієм Парубієм та головою Комітету ВР з питань запобігання й протидії корупції Єгором Соболєвим.

Соболєв звинуватив Парубія в тому, що той уже “вдруге втягує в аферу” Верховну Раду України.

За його словами, сьогодні було проведено “нелегітимне засідання” антикорупційного комітету, хоча він призначив його на завтра на 14.15.

Соболєв наголосив, що у ВР “є люди, які бояться, що після Насірова прийдуть наступними до них”.

“Але не перекладайте свій страх на інших, не нищіть останній легітимний спосіб поставити топ-корупціонерів перед законами”, - закликав він.

У відповідь Парубій зазначив, що Соболєв маніпулює роботою комітету, затягуючи розгляд питання щодо призначення аудитора НАБУ від ВР.

“Не можна маніпулювати залом і не можна маніпулювати комітетом”, - заявив спікер.

Він вважає, що Соболєв мав провести засідання для того, аби було рішення комітету і парламент розглянув дане питання.

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Після цього Парубій поставив на голосування проект про розгляд сьогодні питання призначення аудитора НАБУ, але рішення не було підтримано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції провів засідання без свого голови Соболєва і рекомендував парламенту розглянути кандидатури Найджела Брауна і Роберта Сторча на посаду члена комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. В засіданні взяли участь 13 членів антикорупційного комітету із 24.

Присутні члени комітету, зокрема депутат від «БПП» Ігор Артюшенко, зазначили, що засідання є легітимним, хоч і проводиться без голови комітету.

На засідання прийшов і Соболєв. Він наголосив, що не міг проводити засідання антикорупційного комітету на вимогу третини його членів, вчасно не поінформувавши решту членів комітету. Він нагадав, що призначив засідання на завтра, 17 березня.

Згодом Соболєв заявив, що рішення, ухвалені сьогодні деякими членами комітету, не мають жодної сили.

Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту. До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча.

Проте того дня після відповідної доповіді голови антикорупційного комітету Соболєва з приводу Сторча голова ВР Андрій Парубій зазначив, що "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру - Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.

Ряд депутатів висловили обурення з приводу такої ситуації, зазначивши, що вона відбувається в порушення Регламенту ВР та закону про НАБУ.

Згодом під час голосування кандидатури Сторча і Брауна не набрали необхідних 226 голосів, і депутати проголосували за повернення цього проекту постанови у комітет на доопрацювання.

Після голосування Соболєв заявив, що за намаганням призначити аудитором НАБУ залежну від влади людину стоїть президент України Петро Порошенко.