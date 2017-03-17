Позов України проти Росії: Зеркаль розповіла, коли чекати перших рішень

Українська делегація повинна захистити українських інвесторів, які втратили свою власність в окупованому Криму. Про це під час зустрічі зі президентом Петром Порошенко заявила представник України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає прес-служба глави держави.

«Це черговий етап і один з елементів притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності. Він дуже важливий і дуже чутливий для всього світового суспільства, оскільки це дійсно перший раз, коли член Ради Безпеки ООН відповідає за діяльність пов’язану з фінансуванням тероризму», - зазначила вона.

За її словами, українська делегація в суді в ООН також має завдання захистити і тих людей, які постраждали внаслідок незаконних терористичних дій Росії на Донбасі.

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«Ми продовжуємо захист інтересів України відповідно до Морської Конвенції і вже в травні відбудуться перші слухання, які будуть присвячені питанням по процедурі», - додала вона.

Зеркаль підкреслила, що рішення по застосовуванню тимчасових заходів у справі «Україна проти РФ» очікується до кінця квітня.

«Для нас буде важливим сам факт ухвалення судом рішення по застосуванню цих тимчасових заходів для захисту українських громадян», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, головна мета позову України проти Росії в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації є захист життя і прав українських громадян.