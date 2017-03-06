Клімкін пояснив головну мету позову проти Росії в суді ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, головна мета позову України проти Росії в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації є захист життя і прав українських громадян.

Про це Клімкін написав у своєму мікроблозі у Twitter.

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«Гаага сьогодні - перше слухання (у справі) Україна проти Росії. Наша головна мета - захистити життя і права людей в Україні. Вірю в міжнародне право та справедливість», - зазначив він.

The Hague today- first hearing of UAvRF. Our main goal - to defend lives and rights of UA people. Believe in international law and justice. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 марта 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, завершився перший день слухань в Міжнародному суді ООН справи "Україна проти Росії", в рамках яких першочерговим питанням розглядався запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, що повинні захистити права українських громадян на звичайне життя.

Завтра, 7 березня, свої аргументи у суді представить Росія. Після чого сторонам дається ще два дні, щоб пояснити свої позиції. Результатом цих слухань має бути ухвала суду - задовольнити чи ні запит України на запровадження тимчасових заходів. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.

***Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 16 січня 2017 р. з метою притягнення РФ до відповідальності за підтримку тероризму на Донбасі та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.