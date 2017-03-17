Насіров заявив, що всі його паспорти було вилучено під час обшуків

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що його паспорти вилучили при обшуках.

Про це він заявив журналістам після допиту в Національному антикорупційному бюро України.

Насіров заявив, що справа проти нього – політична, ініційована його ворогами, яких він нажив на посаді голови ДФС.

"Я вважаю, це політична, популістична справа, і мені не хочеться, щоб вона затягувалася. На посаді голови ДФС можна багато кому перейти дорогу. А якщо подивитися на детінізацію, яка була зроблена в 2015-2016 рр., коли ці гроші забирають з тіньових потоків, до бюджету, то я думаю, що я дуже багато кому перейшов дорогу. Я вважаю, що в них (НАБУ - УНІАН) буде досить доказів, щоб закрити справу", - заявив Насіров.

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Також він додав, що у нього особисто грошей на заставу немає, а допомогли її сплатити родичі.

"Всі бачили мою декларацію. Вона – публічна. Кошти, які були переведені в заставу, вони перевіряються. Я не планував вносити заставу, у мене особисто таких грошей немає. Я дуже вдячний своїм родичам, що вони змогли знайти частину суми, якої не вистачало. Але у мене особисто спочатку було рішення, що цього робити не варто. Я готовий був відстоювати свої інтереси. Я вже побув у слідчому ізоляторі достатньо часу, і готовий був знаходитися там далі", - розповів Насіров.

Також він, відповідаючи на запитання, чи не мріє знову очолити ДФС, повідомив, що не проти цього: "Тут треба казати не про мрії. Я прийшов на цю посаду по великому конкурсу. Я йшов допомогти країні. І зараз для мене важливо закінчити ті речі, які ми розпочали, зокрема детінізацію заробітних плат".

Окрім того, Насіров наполягає, що не має паспортів іноземних держав, а українські в нього вже вилучили. "Це маячня (щодо іноземних паспортів - УНІАН). Всі паспорти були вилучені під час обшуків", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, прокурор САП Роман Симків повідомив, що Насіров не здав свій британський паспорт у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. САП звернулася із запитом до «британської відповідної структури, яка повинна підтвердити отримання ним паспорта». Крім того, Симків зазначив, що перевіряється інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.