Насіров не здав паспорт громадянина Британії - САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не здав паспорт громадянина Британії, наявність якого підозрюваний заперечує, як повідомляє "Радіо Свобода".

«Частина паспортів була вилучена в ході обшуку в його помешканні. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов’язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта», – сказав начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків.

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Прокурор уточнив, що інформація про наявність у Насірова громадянства Угорщини перевіряється.

«Є відповідний запит до Угорщини про надання правової допомоги українській стороні з цього питання», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, відсторонений від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров сьогодні прибув на допит до Національного антикорупційного бюро України.