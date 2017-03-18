У САП сподіваються завершити розслідування справи проти Насірова за два місяці

Про це Симків заявив журналістам після допиту Насірова в Національному антикорупційному бюро України.

"Я вважаю, що вдасться. В нас є доказова база, щоб звертатися до суду з обвинувальним актом", - сказав він.

Також Симків уточнив інформацію щодо вилучених у Насірова паспортів.

"В ході обшуку його помешкання було вилучено два закордонних та дипломатичний паспорт. Паспорт Британії на даний час не зданий. Ми наполягатимемо на його здачі компетентним органам. Стосовного угорського паспорта – це була оперативна інформація детективів НАБУ, і зараз вона перевіряється, є відповідний міжнародний запит до Угорщини. Щодо британського паспорту ми маємо офіційну відповідь з посольства", - сказав Симків.

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***Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.