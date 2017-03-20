Після перебування в Одесі кораблі НАТО вирушать на маневри з українським тральщиком

Як повідомляє «Радіо Свобода», в морі відпрацьовуватиметься тактичне маневрування, взаємодія в радіозв’язку, окремі елементи «мінної війни» тощо.

Пересічні одесити, дорослі й малі, сприйняли візит кораблів із зацікавленістю. Охочі мали можливість піднятися на борт усіх чотирьох кораблів – вхід був вільним. Щоправда, екскурсія в один з днів візиту тривала всього дві години, при цьому найбільша черга «екскурсантів» спостерігалася біля штабного корабля.

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На брифінгу в Одесі посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс зауважив, що прибуття кораблів Північноатлантичного альянсу є «доказом практичного співробітництва між Україною і НАТО».

«Це показує, що НАТО є вашим (України – ред.) другом і партнером. Мета таких спільних заходів – щоб українські Збройні сили досягли стандартів НАТО до 2020 року, як записано в офіційних документах уряду України», – додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня екіпажі чотирьох кораблів НАТО прибули до Одеси для спільних навчань з українськими моряками.