Кораблі НАТО прибули до Одеси для спільних навчань з українськими моряками

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено на прес-конференції, що відбулася в п'ятницю на борту штабного корабля ORP K. X. Czernicki («Конт-адмірал Ксаверій Черницький», ВМС Польщі). Командир ORP K. X. Czernicki Олександр Урбанович керує походом групи кораблів, до якої також входять три морські тральщики - ESPS Duero (Іспанія), FGS Rottweil (Німеччини) і TCG Alanya (Туреччина).

Як зазначив Урбанович, українські моряки разом з іноземними колегами проведуть спільні навчання.

«Ми покажемо, як виконуємо різні завдання для обміну досвідом і вдосконалення майбутніх відносин», - сказав командир корабля. Зокрема, військовослужбовці НАТО продемонструють майстерність володіння водолазним і протимінним обладнанням, відбудеться спільне відпрацювання прийомів боротьби за живучість судна.

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Зазначалося, що частина занять пройде на суші. За словами заступника начальника штабу командування ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції, капітана 1-го рангу Андрія Риженка, це стосується навчань з індивідуальними засобами дихання, з радіаційно-хімічного та радіологічного захисту.

«Нам дуже важливо використати цей досвід», - сказав він, наголосивши на важливості візиту вищеназваних кораблів для подальшого розвитку співробітництва між українськими ВМС і НАТО.

Також будуть проведені тактичні маневри в морі: маневрування, радіозв'язок тощо.

«Ми такі контакти максимально використовуємо на користь відродження національних ВМС. Ми максимально все робимо для нашого внеску в колективну безпеку в Чорному морі, а на перспективу - і в Світовому океані, як це було до 2014 року», - сказав Риженко.

Як зазначив під час прес-конференції посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, прибуття кораблів НАТО в Одеський порт є доказом практичного співробітництва між Україною і НАТО.

«Сьогодні дуже важливий день, важлива подія для Одеси, для України - чотири кораблі НАТО прибули з візитом в Одеський порт. Це є доказом практичного співробітництва між Україною і НАТО. Це також показує, що НАТО ваш друг і партнер, з яким Україна досить успішно співпрацює в рамках багатьох програм», - наголосив дипломат.

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Він додав, що спільні заходи необхідні для того, щоб українські Збройні сили досягли стандартів НАТО до 2020 року, «як записано в офіційних документах уряду України».

Як уточнили в прес-центрі командування ВМС ЗСУ, кораблі НАТО пробудуть в Одеському порту до 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в Одесу з офіційним візитом прибули 4 військові кораблі НАТО. Кораблі з'єднання Постійної військово-морської мінної групи НАТО № 2 (SNMCMG -2) - штабний корабель ORP K. X. Czernicki (ВМС Польщі), а також - морські тральщики ESPS Duero (Іспанія), FGS Rottweil (Німеччини) і TCG Alanya (Туреччина) – ошвартувалися біля одного з причалів Одеського морського порту.