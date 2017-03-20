Голова СБУ вважає неприпустимим наявність подвійного громадянства у держслужбовців

Голова СБУ Василь Грицак вважає неприпустимим наявність подвійного громадянства у державних службовців, однак не проти, щоб його дозволили пересічним українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні в коментарі журналістам у Києві.

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“На жаль, ми маємо багато фактів, коли люди, наділені владою, отримують громадянство інших країн. Це, на мою точку зору, як я вважаю, неприпустимо, оскільки багато хто з них є секретоносіями і їм дається допуск до державної таємниці. Інша справа - якщо це стосуватиметься пересічних громадян”, - сказав Грицак.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо наявності іноземного громадянства у відстороненого від виконання обов'язків голови ДФС Романа Насірова, Грицак сказав: “Я думаю, це питання буде досліджуватися самим НАБУ через Державну міграційну службу України. Якщо до нас буде відповідне звернення - ми будемо реагувати».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Насіров має громадянство Великої Британії, а також Угорщини. За даними НАБУ, Насіров є власником британського паспорта з травня 2012 року.

Своєю чергою Насіров спростовує наявність у нього іноземного громадянства.