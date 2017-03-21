У Кремлі розповіли, хто вирішуватиме питання про можливий бойкот "Євробачення"

У Кремлі розраховують, що співачка Юлія Самойлова, яка раніше відвідувала Крим, зможе представити Росію на «Євробаченні-2017» в Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Що стосується бойкоту, то це не зовсім питання Кремля. Є наш кандидат, він обраний, і ми розраховуємо, що російська виконавиця зможе представити нашу країну на цьому міжнародному конкурсі», - сказав Пєсков.

За його словами, питання про можливий бойкот чи боротьбу за право взяти участь у конкурсі треба ставити російським організаторам - «Першому каналу».

При цьому Пєсков відзначив, що якщо в Кремлі «правильно розуміють, то опція заміни» виконавця не передбачена.

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«Якихось офіційних рішень українська сторона не оголошувала. Ми стежимо за ситуацією. Це міжнародний конкурс, і Україна приймає у себе міжнародний конкурс», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського «Першого каналу», від Росії на «Євробачення-2017» Київ має поїхати Самойлова.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

20 березня Пєсков повідомив, що Росія не буде змінювати російського учасника «Євробачення-2017» в Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.

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Того ж дня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що рішення про надання згоди чи незгоди з боку України на в'їзд Самойлової ще не ухвалено, але відповідний документ вже підготовлений. «На цю хвилину рішення про її заїзд до України чи незаїзд поки що не ухвалено, хоча відкрию таємницю, відповідний документ вже підготовлений», - сказав Грицак.

Також голова СБУ зазначив, що він особисто вважає її приїзд до України недоцільним. За його словами, Самойлова не просто відвідувала Крим, а й залишила записи в соціальних мережах, де вона висловлювалася з приводу України, її влади, взятого курсу на євроатлантичну інтеграцію.