Рішення щодо учасниці "Євробачення" від РФ ще не прийнято, його слід очікувати сьогодні-завтра – СБУ
12:55, 20 березня 2017Суспільство
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У СБУ спростували інформацію російських ЗМІ, заявивши, що рішення про дозвіл на в'їзд учасниці "Євробачення" від Росії Юлії Самойловій поки не прийнято.
В СБУ заявили, що рішення щодо Самойлової ще не прийнято / vokrug.tv
Українська сторона ще не прийняла остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд учасниці "Євробачення" від Росії Юлії Самойловій.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
"Рішення ще не прийнято. Скоріш за все, його слід очікувати у найближчий час: сьогодні-завтра", - зазначили в СБУ.
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Раніше російські ЗМІ повідомили, що СБУ вже дала дозвіл Самойловій на в'їзд в Україну для участі в "Євробаченні-2017".
Разом з тим Самойлова порушила українське законодавство, оскільки в 2015 році виступала в окупованому Криму, куди в'їхала з порушенням встановленого порядку Україною.
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