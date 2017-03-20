Рішення щодо учасниці "Євробачення" від РФ ще не прийнято, його слід очікувати сьогодні-завтра – СБУ

Українська сторона ще не прийняла остаточне рішення щодо дозволу на в’їзд учасниці "Євробачення" від Росії Юлії Самойловій.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Рішення ще не прийнято. Скоріш за все, його слід очікувати у найближчий час: сьогодні-завтра", - зазначили в СБУ.

Читайте також"Опції "заміна" не існує": у Кремлі пояснили, що будуть робити, якщо Самойлову не пустять в Україну на Євробачення

Раніше російські ЗМІ повідомили, що СБУ вже дала дозвіл Самойловій на в'їзд в Україну для участі в "Євробаченні-2017".

Разом з тим Самойлова порушила українське законодавство, оскільки в 2015 році виступала в окупованому Криму, куди в'їхала з порушенням встановленого порядку Україною.