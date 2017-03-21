У "БПП" заговорили про можливе висунення нових кандидатур на посаду аудитора НАБУ

Заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко не виключає висунення нових кандидатур на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

«Якщо не проходить ні одна, ні друга кандидатура, на цьому питання аудитора НАБУ не закінчується. Значить, будуть вибрані інші претенденти, значить, будуть розглядатися і інші люди”, - сказала Луценко і додала, що мають бути враховані недоліки, які були в питанні визначення кандидатури.

Депутат вважає, що “наступні кандидатури будуть запропоновані, але теж не одна, на чому наполягала фракція «БПП»: демократично і з правом вибору”.

Крім того, заступник голови фракції висловила думку, що процедура призначення аудитора НАБУ не буде надовго затягнута.

На уточнююче запитання, чи йтиметься знову про можливість призначення Роберта Сторча чи Найджела Брауна, Луценко зазначила, що “якщо ці кандидатури відхилені, мабуть, будуть розглядатися інші кандидатури”.

“Якщо не готові голосувати 226 за жодну кандидатуру, значить, будуть пропонуватися інші”, - сказала депутат і додала, що в такому випадку мова має йти про новий конкурс з визначення кандидатів.

Читайте такожСоболєв запропонує Антикорупційному комітету підтвердити рекомендацію Сторча на посаду аудитора НАБУ

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 21 березня, знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту.

Під час "рейтингового" голосування за кандидатуру Найджела Брауна проголосували 202 із 343 депутатів, за кандидатуру Роберта Сторча - 178 із 342.

Потім на голосування для остаточного затвердження було поставлено кандидатуру Брауна як «переможця» в рейтинговому голосуванні. Однак він не набрав необхідного мінімуму у 226 голосів: за нього проголосували лише 200 депутатів.

Після цього голова ВР Андрій Парубій закликав Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції доопрацювати це питання та знову винести його на розгляд парламенту.

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігор Соболєв заявив, що запропонує очолюваному ним комітету підтвердити рекомендацію щодо призначення Сторча на посаду аудитора НАБУ або ж оголосити новий конкурс.