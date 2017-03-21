ВР сьогодні знову не призначила свого представника до складу комісії з аудиту НАБУ

Верховна Рада сьогодні знову не змогла ухвалити питання про визначення представника парламенту до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, на "рейтингове" голосування було поставлено кандидатури Найджела Брауна та Роберта Сторча.

«За» Брауна проголосували 202 із 343 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, а «за» Сторча - 178 із 342.

Потім на голосування для остаточного затвердження було поставлено кандидатуру Брауна. Але він не набрав необхідного мінімуму у 226 голосів: за нього проголосували лише 200 із 348 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Після цього голова ВР Андрій Парубій закликав Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції доопрацювати це питання та знову винести його на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

Однак фракції "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.