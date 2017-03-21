У ПАРЄ шоковані візитом Аграмунта до Асада в Сирію - Ар'єв

Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявиви, що делегації інших країн шоковані візитом президента ПАРЄ Педро Аграмунта в Сирію. Про це Ар'єв написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Весь день після прильоту на засідання комітету ПАРЄ в Париж спілкуюся з колегами з інших делегацій з приводу візиту президента ПАРЄ (Педро Аграмунта) до (президента Сирії) Башара Асада за запрошенням російських депутатів. Сказати, що колеги вражені - нічого не сказати. Вони в шоці!» - зазначив він.

«І, очевидно, тим хто їздив, доведеться вже після повернення відповідати на купу неприємних питань. Адже візити до диктаторів підривають суть існування Ради Європи, як місця, створеного для підтримки демократії та прав людини, а не політиків, які в крові з ніг до голови", - зазначив Ар'єв.

Раніше ЗМІ повідомили, що до Сирії прибула делегація російських депутатів і депутатів ПАРЄ разом з Аграмунтом.

Як відомо, делегація російських депутатів у ПАРЄ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.