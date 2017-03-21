Президент ПАРЄ прилетів до Сирії разом з делегацією російської Держдуми, в Україні вже відреагували (відео)

До Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ (з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії) та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Про це повідомляє російський пропагандистський Первый канал.

Стверджується, що саме депутати Держдуми організували цей візит, незважаючи на те, що Росія позбавлена в ПАРЄ права голосу й не бере участі в сесіях Європарламенту.

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В Україні повідомлення про візит президента ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії разом з делегацією російської Держдуми спричинило хвилю обурення.

Так, постійний представник України в РЄ Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, що такими діями ПАРЄ знищує свій авторитет.

Перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook наголосила, що на сайті ПАРЄ немає жодного слова про візит президента Аграмонта в Сирію.

"Вважаю, що сьогодні ж українська делегація має направити листа до ПАРЄ з вимогою дати роз'яснення про статус цього візиту, тим більше, що російські депутати не є членами ПАРЄ, бо Асамблея не підтверджувала їхні повноваження. Отже, це був приватний візит Анрамонта з його російськими друзями? Маємо отримати офіційну відповідь ПАРЄ", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила делегацію РФ права голосу на рік через анексію Криму. Після цього Росія вирішила припинити участь у роботі Асамблеї.