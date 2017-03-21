Президент ПАРЄ прилетів до Сирії разом з делегацією російської Держдуми, в Україні вже відреагували (відео)
На сайті ПАРЄ немає жодного слова про візит президента Аграмонта до Сирії.
До Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ (з Чехії, Бельгії, Сербії та Італії) та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Про це повідомляє російський пропагандистський Первый канал.
Стверджується, що саме депутати Держдуми організували цей візит, незважаючи на те, що Росія позбавлена в ПАРЄ права голосу й не бере участі в сесіях Європарламенту.
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В Україні повідомлення про візит президента ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії разом з делегацією російської Держдуми спричинило хвилю обурення.
Так, постійний представник України в РЄ Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, що такими діями ПАРЄ знищує свій авторитет.
Перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook наголосила, що на сайті ПАРЄ немає жодного слова про візит президента Аграмонта в Сирію.
"Вважаю, що сьогодні ж українська делегація має направити листа до ПАРЄ з вимогою дати роз'яснення про статус цього візиту, тим більше, що російські депутати не є членами ПАРЄ, бо Асамблея не підтверджувала їхні повноваження. Отже, це був приватний візит Анрамонта з його російськими друзями? Маємо отримати офіційну відповідь ПАРЄ", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила делегацію РФ права голосу на рік через анексію Криму. Після цього Росія вирішила припинити участь у роботі Асамблеї.