Зеркаль вважає позов проти РФ лише маленьким кроком для притягнення Кремля до відповідальності

Позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі – це лише маленький крок до притягнення Москви до відповідальності.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у ефірі «5 Каналу».

"Ми пройшли цей перший етап, але цей етап – це лише маленький ланцюжок на нашому шляху притягнення Росії до відповідальності. Зараз суд має прийняти рішення щодо застосування тимчасових заходів. Я думаю, що вони вийдуть у зовсім іншому вигляді, ніж ми їх просили, і по Конвенції по застосуванню, по ліквідації всіх форм расової дискримінації для суду це буде трошки легше, бо вони проходили цю ж ситуацію з росіянами, і вже було виписане рішення, яке тоді підтримали більшість суддів", – сказала вона.

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Зеркаль наголосила: "Гарантувати реакцію суду і те, яку вони виберуть позицію (у питанні заборони фінансування тероризму – ред.), дуже важко ... тому попередньо ми очікуємо, що це рішення (щодо тимчасових заходів проти РФ – ред.) буде прийняте до кінця квітня. Але після цього суд ще встановить нам термін для подання основного Меморандуму – він стосується всіх доказів, де ми вважаємо, що Росія порушує вимоги цих Конвенцій. І це, насправді, шалена праця".