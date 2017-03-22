СБУ відреагувала на заяву Лукашенка про "табори бойовиків" в Україні

СБУ звернулася до білоруських колег щодо пояснень, що мав на увазі президент Олександр Лукашенко, кажучи про існування таборів з бойовиками в Україні.

Про це на брифінгу в середу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає Українська правда.

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"Що стосується заяв, що на території України діють якісь табори, то нашою службою відправлено офіційний запит, й ми очікуємо на додаткову інформацію наших колег. Поки що детальної інформації крім того, що прозвучало з вуст президента Білорусі, у нас немає", - додав Ткачук.

Раніше Лукашенко заявив, що у Білорусі затримали бойовиків, які готували збройну провокацію. За його словами, деяких бойовиків тренували у таборах на території України. "До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичів. Інші табори - в Україні. По-моєму, в Литві чи Польщі (не буду стверджувати, але десь там)", - сказав Лукашенко.