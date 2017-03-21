Лукашенко заявив про затримання "десятків бойовиків", які готували збройні провокації у Білорусі

У Білорусі затримали бойовиків, які готували збройну провокацію. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, передає білоруське агентство БЕЛТА.

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Відповідаючи на питання про причини активізації останнім часом так званої п'ятої колони і різних опозиційних структур, про що говорив і сам президент, Лукашенко сказав: "Як показала дійсність, вони не спали (окремі), вони потихеньку готувалися на випадок, вибирали момент. Вони не тільки не спали. Ми вже кілька десятків затримали (не тих, що в автобусах, анархістів з масками), які тренувалися в таборах з зброєю. До речі, один з таборів був в районі Бобруйська і Осиповичів. Інші табори - в Україні. По-моєму, в Литві чи Польщі (не буду стверджувати, але десь там)", - сказав Олександр Лукашенко.

"Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально цими годинами затримали кілька десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю", - додав він.

Лукашенко пообіцяв, що згодом громадськості буде представлена більш широка інформація про цю подію.

Він також представив свою версію про те, як білоруським правоохоронцям вдалося дізнатися про існування подібних планів: "Спасибі, що є білоруси і білоруски справжні, які будучи за кордоном - в Євросоюзі - попередили нас. Жінка прийшла в посольство і попередила, офіційно написала листа: готується провокація. І ми почали розбиратися. І дійсно вийшли на дуже цікаві речі".

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що "західні фонди під керівництвом західних спецслужб" намагаються загострити ситуацію в Білорусі", підтримуючи "хуліганів", які провокують заворушення. Лукашенко додав, що його уряд буде реагувати на ці заворушення, які турбують його більше, ніж розгортання військ НАТО поблизу білоруського кордону.