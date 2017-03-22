Посол Іспанії виступає за посилення санкцій проти РФ через Крим і ситуацію на Донбасі

Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Анхель Бугайо Оттоне виступає за посилення чинних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму і дестабілізацію ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з журналістами в рамках проекту "Дипломати без краваток", відповідаючи на запитання, як можна вплинути на РФ, щоб вона вивела свої війська з Донбасу та припинила підтримувати бойовиків.

Посол нагадав, що санкції Європейський Союз запроваджував проти тих осіб, які якимсь чином могли впливати на рішення щодо територіальної цілісності України.

"Ви мене спитаєте: чи достатньо цих санкцій, чи ми їх добре впроваджуємо. Я кажу - ні. Вони мають бути більшими за об'ємом, вони мають бути жорсткішими. Я так вважаю", - наголосив посол.

Він додав, що до санкційних списків мають бути включені більше людей, які можуть впливати на ухвалення рішень, що стосуються дій РФ в Україні.

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"Тому що Кремль, або давайте персоніфікувати і прямо казати – Путін - він не розуміє ні політики, ні політиків, ні взагалі способу мислення західного суспільства. Він думає, що він може десь там поторгуватись: я щось тобі, а ти щось мені, і якимось чином ці санкції можуть знятися, і він досягне свого... Це неможливо де-юре", - заявив Херардо Анхель Бугайо Оттоне.

"Наші демократичні суспільства жодним чином не можуть дозволити прийняти, допустити існування окупації як Криму, так і агресії на Донбасі", - наголосив посол.

Як відомо, США заявили, що Крим і Донбас ніколи не будуть предметом торгу з Росією.