США заявили, що Крим і Донбас ніколи не будуть предметом торгу з Росією - МЗС

Міністерство закордонних справ України знову запевняє, що для Сполучених Штатів Америки окуповані українські території - Автономна республіка Крим та окремі райони Донбасу - ніколи не будуть предметом торгу з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

"Візит (Павла Клімкіна) в Штати був дуже успішним. Були дуже успішні зустрічі з держсекретарем Рексом Тіллерсоном, з (радником з питань національної безпеки у Білому домі Гербертом) Макмастером, і підсумком візиту було фактично те, що Штати чітко заявили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - заявила Беца.

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"Сполучені Штати чітко заявили, що Крим і Донбас ніколи не будуть (предметом) обміну і торгу. Штати чітко заявили, що санкції залишатимуться у силі, поки не буде деокупований Крим і не буде делкупований Донбасі, і Штати чітко заявили про те, що вони готові надати нам будь-яку допомогу в плані підтримки реформ і в плані обороноспроможності України", - наголосила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня у Вашингтоні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що секретар Держдепартаменту США запевнив, що ніяких обмінів України в контексті розв'язання інших питань не буде.