У Комітеті Ради розповіли, як "протягли" скандальну поправку щодо е-декларування для працівників ЗМІ

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції виникла колізія з поправкою щодо електронного декларування доходів представниками ЗМІ. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова комітету Єгор Соболєв повідомив в коментарі журналістам після засідання комітету.

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Соболєв нагадав, що на засіданні народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала правку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції" (№6172), якою передбачено встановити, щоб "власники, головні редактори медіа разом з громадськими активістами, які, зокрема, займаються протидією корупції, або входять до громадських рад, подавали декларації".

За словами Соболєва, члени комітету не підтримали цю поправку і не включили в проект пропозицій.

"Але в кінці, під час обговорення... взяли і проголосували за поправку, яка регламентує, як вони повинні подавати (декларації - УНІАН). Не те, що вони повинні подавати, а процедуру", - сказав голова комітету.

При цьому він констатував, що "ми не маємо жодного шансу змусити подавати декларації, але в результаті маємо проголосовану поправку, яка описує процедуру".

"Ідіотизм", - додав голова комітету.

На уточнення, чи проголосує парламент за подання декларацій медійниками, Соболєв зазначив, що буде виступати категорично проти цього.

"Журналісти, громадські активісти, всі громадяни повинні подавати декларації після того, як буде покараний останній чиновник, який не подав декларацію, або набрехав в декларації, або не може пояснити, де він взяв те, що написано в його декларації", - підкреслив він.

У своєму "Фейсбуці" Соболєв розповів, що цю поправку парламенту рекомендували прийняти Іван Мельничук, Олег Барна, Тетяна Ричкова, Ігор Артюшенко, Андрій Немировський, Юрій Буглак (делеговані в комітет Блоком Петра Порошенка), Костянтин Матейченко, Юрій Савчук ("Народний фронт), Ігор Попов (Радикальна партія), Сергій Дунаєв (Опозиційний блок) і Михайло Ланьо (група "Відродження").

"Такими діями ламається професійна робота важливого парламентського комітету, який створив законодавство про незалежність Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури, про відкритість власності, про незаконне збагачення. Буду завтра просити Парламент виправити цю дурню", - підсумував він.

В свою чергу керівник "Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму Facebook пояснив, що такі поправки заблокують роботу громадських організацій: "Порошенко і Яценюк руками своїх депутітушок завтра через ВРУ: 1) не лише змусять редакторів ЗМІ і працівників ГО подавати ел.декларації, але і підведуть їх під кримінальну відповідальність за дані в них. 2) заблокують роботу громадських організацій, оскільки п. 1 стосуватиметься ВСІХ третіх осіб, кому буде оплачувати, наприклад, оренду, друк листівок, купівлю канцелярки і т. д. і т. п."

Як повідомляв УНІАН, сьогодні комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту прийняти в цілому президентський законопроект №6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити в законопроекті, щоб електронні декларації подавали, зокрема, і кандидати в депутати, головні редактори та засновники ЗМІ, керівники органів громадських об'єднань, що здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням корупції, а також представники громадських рад та рад доброчесності при держорганах.

Соболєв підкреслив, що цей законопроект повинен стосуватися, як це і передбачалося, тільки військовослужбовців. У той же час було відзначено, що правки з її ініціативами будуть винесені на розсуд парламенту.

Пізніше з цього приводу знову велися дискусії. Зокрема, пропонувалося підтримати ці пропозиції, виключивши із запропонованого Чорновол переліку представників ЗМІ. Кілька її правок ставилися на голосування, але остаточно так і не зрозуміло, що саме було підтримано або відхилено, і в якій частині. Самі члени комітету уточнювали у головуючого прийняті рішення.

Після комітету Соболєв уточнив, що з питанням декларацій для ЗМІ виникла плутанина, оскільки поправка з самим введенням декларацій підтримана не була, але в той же час була підтримана поправка з порядком такого декларування.