Учасники блокади на Донбасі закидали Чорновол яйцями (відео)

Журналістка Вікторія Мамотюк повідомила у Facebook, що Чорновол отримала ляпас, також у її обличчя потрапили кілька яєць. Це сталося після того, як депутат звинуватила блокадників у діях на користь Росії. Чорновол намагалася переконати учасників блокади припинити її, вдаючись до різких висловів, що й викликало їхнє обурення.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

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Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.

Крім того, учасники акції заявили, що планують впродовж місяця взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.

5 березня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування руху потягів у Конотопі Сумської області за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України «Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку життю людей».

Пізніше ситуацію з блокуванням залізниці у Конотопі було врегульовано, учасники акції погодилися не перешкоджати руху потягів та залишити місце блокування.