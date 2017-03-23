У російському Мінкульті пропонують створити свій аналог "Євробачення"

Голова Громадської ради при міністерстві культури РФ Павло Пожигайло запропонував створити російський аналог міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Про це повідомляє агентство "Москва".

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"Якщо ми хочемо свій конкурс, давайте його створимо, але не в піку "Євробаченню", а просто створимо свій. Тому що кількість голосів в Росії сьогодні більше ніж в усьому іншому світі, це дійсно факт. Ось це я вважаю потрібно зробити", - сказав Пожигайло.

Як відомо, учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну строком на три роки. За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде замінювати учасника Євробачення-2017, якщо Самойлову не пустять в Україну через відвідування окупованого Криму.