Пристрасті за "Євробаченням"

Всім спеціалістам у сфері інформаційних війн зрозуміло, що в особі російських пропагандистів — прес-секретаря Путіна Пєскова, Костянтина Ернста, а також радника президента Росії Владислава Суркова тощо — ми маємо абсолютно аморальних і цинічних покидьків, які не зупиняються ні перед чим, втягуючи у свої брудні оборудки навіть людей із обмеженими можливостями.

Тому вибір Юлії Самойлової як учасниці від Росії у «Євробаченні» не був ані збігом, ані справою випадку. Це був цинічний розрахунок на те, що, якщо Юлії Самойловій вдасться приїхати в Україну, очевидно, що українські глядачі мали б засвистати її, та якби ще там поруч опинилися російські телеканали, та якби хтось почав її ображати – це можна було б подати в Росії як образу людей із обмеженими можливостями в Україні.

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Крім того, був розрахунок на всіх європейців — вони мали б підтримати саме такого виконавця через співчуття її фізичному стану, аби Самойлова виграла для Росії «Євробачення».

Україна не має підігрувати сценаріям Кремля. До будь-якого варіанту дій, який би Київ не обрав — впустити Юлію Самойлову до України чи заборонити їй в’їзд, в Москві завжди були готові — у них є свої брудні сценарії саме через аморальність і безпринципність ідеологів усього цього проекту.

Тому єдиний вихід для України — якщо не знаєш, як вчинити, вчинити за законом. А закон чітко регламентує, що є постанова Кабміну №367 від 14 червня 2015 року, відповідно до якої такі дії — незаконний перетин кордону — карається забороною в’їзду в Україну на термін від шести місяців до п’яти років.

До речі, це стосується не тільки учасниці від Росії Юлії Самойлової. Аналогічно потрібно заборонити в’їзд в Україну вірменській співачці (вона, до слова, має таке ж відношення до Вірменії, як морська свинка має відношення до моря і до свинок, — адже ще у дитячому віці переїхала жити до Росії). Дівчина теж незаконно відвідувала окупований Крим. І, щоб не було закидів, що в’їзд заборонили тільки росіянці, треба вчиняти так само і в цьому випадку. При цьому зараз – заздалегідь – потрібно пояснити, чому це зроблено.

Європейські організатори «Євробачення» вже заявили, що будуть поважати вибір України, і що вони розуміють особливості нашого законодавства. Тому, що б там не кричала Москва, Україна має діяти чітко за законом.

Потрібно активно поширювати в європейських медіа (і це має робити голова Служби безпеки України Василь Грицак) активні пояснення, чому саме цього виконавця Росія обрала для участі, аби розвінчувати міфи російської пропаганди. Слід пояснити, що це — не просто людина з обмеженими можливостями, а що йде цинічна гра Росії, в яку втягнута Юлія Самойлова, можливо, навіть за її власної згоди. Тобто, не треба з неї робити невинного агнця, тому що вона може виявитися звичайним поплічником аморальних виродків.

Вважаю, що ця історія не завдасть жодної шкоди іміджу України, адже в Європі всі поважають закон, і всі зрозуміють, чому Україна заборонила росіянці в’їзд – бо діє згідно закону.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії Berta Communications, співзасновник Українського інституту майбутнього