ВР виключила журналістів з переліку осіб, які мають подавати е-декларації

Верховна Рада України підтримала поправку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172) щодо подання е-декларацій представниками громадських об'єднань, виключивши таку необхідність для представників ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у одній з поправок (№12), запропонованих народним депутатом від "Народного фронту" Тетяною Чорновол.

"Вона (поправка - УНІАН) визначає категорію. В цій правці я прошу внести зміну - виключити ЗМІ", - сказала депутат.

Так, вона запропонувала виключити з переліку осіб, які мають подавати е-декларації осіб, які є засновниками (учасниками), редакторами (головними редакторами) засобів масової інформації.

Водночас, у правці залишається положення щодо того, що суб’єктами, на яких поширюються дія цього закону, є, зокрема, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку; представники громадських об’єднань, утворених відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.

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Крім того, це кандидати у народні депутати України, кандидати на посаду президента України, кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост.

Також це фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом).

Крім цього, це військові посадові особи Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

За цю поправку проголосували 285 народних депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній залі.